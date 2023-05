Motivazioni sentenza Juventus, Gazzetta: «si va verso una diminuzione della penalizzazione»

Settantacinque pagine di motivazioni. Si potrebbe tornare ai nove punti di penalità come chiesti dalla Procura della Figc

Sono uscite le motivazioni della decisione del Collegio di garanzia del Coni per quel che riguarda la penalizzazione di meno 15 revocata.

Scrive la Gazzetta che:

per i giudici dell’ultimo grado della giustizia sportiva vanno rimodulate le responsabilità relative agli “amministratori privi di deleghe della Juventus” con un effetto che può anche rimbalzare sull’entità della penalizzazione per il club. “Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus”. Il tema è quello di specificare se l’apporto di dirigenti senza deleghe, in pratica quelli del Cda (mentre sulle responsabilità degli apicali non c’è nessuna indicazione tanto che le inibizioni sono già state confermate) è stato valutato nella determinazione dei punti di penalizzazione.

Sembra esplicito l’indirizzo verso un ridimensionamento della sanzione per il club, che potrebbe anche far tornare la vicenda alla famosa richiesta di nove punti della Procura federale.

Con 9 punti di penalizzazione, la Juve sarebbe retrocessa a 57, ossia sesta a 4 punti dal Milan quarto.

ilnapolista © riproduzione riservata