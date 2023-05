Marelli: «Il contatto c’era, non concordo con Abisso che non ha dato il rigore al Napoli»

Intervento dubbio di Becao su Kvara che finisce a terra in area, per l’arbitro è tutto regolare

Cresce l’ansia alla Dacia Arena dopo il gol del vantaggio dell’Udinese. Il Napoli ci prova con Kvaratskhelia al 22esimo che finisce a terra in area dopo uno scontro con Becao. Per l’arbitro è tutto regolare dopo il controllo al Var

In diretta su Dazn l’ex arbitro Luca Marelli commenta

«Abbastanza difficile da decifrare come intervento. Secondo me il contatto c’è stato, ginocchio contro ginocchio, non mi trova d’accordo l’opinione di Abisso di lasciar correre»

