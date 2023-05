Mancini: «Razzismo? Accade ovunque, in Italia non siamo peggiori degli altri»

Alla Milano Football Week: «Il Napoli ha meritato lo scudetto, ha giocato bene in campionato e in Champions. Complimenti ai ragazzi e a De Laurentiis».

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Mancini ha commentato i cinque italiani titolari nell’Inter come «una cosa positiva. Sono bravi e meritano questo palcoscenici».

Manca un mese alla partita con la Spagna. A Mancini è stato chiesto se ci saranno novità nei convocati.

«Non tanto, il campionato sta dando qualche nome di qualche ragazzo».

La semifinale di Champions è già decisa? Mancini:

«Le partite devono essere tutte giocate, ma l’Inter parte favorita».

C’è sempre il problema degli attaccanti. Mancini:

«Non è un momento semplice per la fase offensiva, non ci sono tanti giocatori e quelli che abbiamo hanno avuto problemi, ma manca un mese e vedremo».

Potrebbe valutare il ritorno in un club? Mancini:

«Non penso, manca un mese alla Nations League e penso a quella».

Cosa pensa dello scudetto del Napoli? Mancini:

«Lo scudetto è stato meritato, hanno giocato bene in campionato e in Champions, complimenti a Spalletti, ai ragazzi e a De Laurentiis».

Il campionato italiano è sottovalutato?

«Un paio di campionati sono superiori, da un po’ di tempo la Serie A non è più al top, ma spero possa migliorare e tornare ai fasti del passato. Le coppe sono competizioni particolari, devi essere fortunato nei sorteggi ed è bello anche per questo il fatto che possa vincere qualcuno che non ti aspetti».

Cosa pensa dei casi di razzismo che hanno coinvolto Lukaku e Vlahovic? Mancini:

«Accade ovunque, non solo in Italia. Non ho visto gli episodi ma a volte succedono cose che accadono ovunque. Non siamo peggiori degli altri».

Smetterà di allenare a 60 anni? Mancini allontana l’idea.

«No».

ilnapolista © riproduzione riservata