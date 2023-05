La Prefettura accorcia il ritiro della Salernitana a Rivisondoli per evitare l’incontro col Napoli

La concomitanza con il ritiro delle due squadre e la rivalità delle tifoserie ha spinto il Prefetto a rivedere il piano sicurezza

Aveva destato preoccupazione la concomitanza di Napoli e la Salernitana che si sarebbero dovute trovare a condividere il ritiro estivo in Abruzzo (a Rivisondoli) per una settimana, considerando la rivalità esistente tra le due tifoserie. Il problema era nato perché il Napoli non poteva modificare la sua organizzazione, visto che questo sarà il terzo anno di presenza azzurra a Rivisondoli.

La Prefettura dunque ha Dif atto accorciato il ritiro della Salernitana a Rivisondoli.

Repubblica riporta che “la Prefettura ha comunicato al sindaco, Giancarlo Iarussi, di aver sciolto il nodo ordine pubblico vista la contemporanea presenza del Napoli campione

I granata proseguiranno quindi il ritiro “spezzatino” a Fiuggi. Intanto l’onda lunga del Napoli campione d’Italia è pronto a travolgere l’Alto Sangro e in particolare il capoluogo che si veste sempre più di azzurro per abbracciare i partenopei”

