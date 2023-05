Jennifer Lopez è più cantante, più attrice o più personaggio da video gossip?

Ottima protagonista dell’action thriller “The Mother” su Netflix. Una madre protegge sempre i suoi figli, in ogni condizione

I grandi portali di streaming – Netflix, Prime Video, e finanche Raiplay – stanno molto ammiccando ad un pubblico della generazione ‘Z’ – del resto con quest’ultimi si vincono anche le elezioni –, e per i boomer è notte fonda. Per passare invece una serata familiare assieme con figli già grandicelli consigliamo l’action thriller “The Mother” – è su Netflix – del regista Nick Caro da un soggetto di Misha Green aiutato nella sceneggiatura da Peter Craig (e Andrea Berloff).

“The Mother (Jennifer Lopez)” è una militare operativa in teatri di guerra estremi che si fa vindice di una vendita di armi tra un ex marine Adrian Lovell (Joseph Fiennes) ed un mercante d’armi Hector Alvarez (Gael Garcia Bernal) conducendo un menage con entrambi e rimanendo incinta. Ma la scoperta che questo traffico ne nascondeva uno di minori le fa denunciare tutto all’Fbi che tenta di proteggerla invano con l’agente William Cruise (Omari Hardwick). È costretta quindi a rifugiarsi in un landa disabitata dell’Alaska e a rinunciare alla responsabilità genitoriale nei confronti della bambina che si chiamerà poi Zoe (Lucy Paez). Dopo dodici anni, nuovi risvolti la ricatapulteranno in azione per proteggerla senza dirle che è sua madre.

Action thriller come questi se ne vedono tanti, ma il film in questione ha il merito – a nostro giudizio – di spiegare bene cosa sia il legame tra una Madre ed una figlia. Al di là di quel sentire quasi animalesco che una genitrice prova per una sua creatura – non dissimile da quel senso protezione che può avere una lupa per i propri cuccioli – questo sentimento omopolare puro viene disvelato da una risposta criptica che la Madre fa a Zoe, “sono qui, qualsiasi sia la domanda: ecco la risposta, ed è la sola che ho”. Sí, perché le domande sono necessarie e bisogna farle, ma le risposte – soprattutto in un rapporto cosí forte e celato – “sono difficili’. Avercele le Madri ‘naturali’ anche assassine: ci sono poi quelle che ti crescono i figli e che sono madri anch’esse. Jennifer Lopez esce bene anche da questo film ed uno la domanda se la pone: è piú cantante, piú attrice o piú personaggio da video gossip?

