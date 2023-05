Il Napoli pensa di anticipare la festa del 4 giugno (al 2): e i tifosi dall’estero che hanno già prenotato?

Gazzetta: non c’è la richiesta ufficiale ma De Laurentiis si sta muovendo con sindaco questore prefetto. C’è anche il problema del concerto di Gigi D’Alessio

Non è un caso che Aurelio De Laurentiis abbia elogiato sindaco questore e prefetto nella sua intervista a Repubblica. Adesso pare che il presidente voglia spostare la festa del Napoli programmata per il 4 giugno. Festa per cui si sono mossi soprattutto i tifosi del Napoli fuori sede che hanno già prenotato voli, treni, alberghi e – come già per Napoli-Salernitana – adesso rischiano di rimanere fregati.

Scrive la Gazzetta che “il Napoli non ha fatto richiesta ufficiale in Lega”, ma aggiunge:

La partita con la Sampdoria del 4 giugno, che coinciderà con la consegna della Coppa del Tricolore e con la festa diffusa nella città su varie piazze, potrebbe essere anticipata a sabato 3 giugno o qualche ben informato sostiene addirittura a venerdì 2, altro giorno festivo. Un anticipo per favorire la partenza della squadra azzurra per la mini tournée coreana.

Il tavolo sull’ordine pubblico col prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi e – com’è ormai consuetudine – il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando su un’organizzazione che prevede la possibilità di anticipo di uno o due giorni, con una partita a orario pomeridiano (alle 15 o alle 18) che poi consenta lo sviluppo della festa in serata sulle piazze.

C’è però il problema logistico del concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito.

Il cantante napoletano ha gli ultimi due concerti in programma – a pagamento e con un grande palco montato – proprio il 2 ed il 3 giugno alle ore 21 e trovare organizzativamente un punto di equilibrio non è semplice, visto che ci sarà un pubblico pagante.

