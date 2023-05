Festa scudetto, ztl anche ad Aversa, ma niente maxi schermo per Udinese-Napoli

Il Napoli attende di conquistare matematicamente lo scudetto oggi contro l’Udinese, sale l’attesa per l’evento che i tifosi potranno vedere alla Dacia Arena a seguito della squadra o al Maradona dove sono stati posizionati 8 maxischermo. Altri maxischermo sono stati previsti in punti strategici di Napoli come i Quartieri Spagnoli per favorire l’aggregazione dei tifosi nella visione di Udinese-Napoli. In tanti luoghi, ma non ad Aversa come riporta CasertaNews.it

Il maxi schermo in piazza Municipio ad Aversa non ci sarà. Al momento, infatti, a meno di 10 ore dal fischio di inizio della partita di Udine che potrebbe regalare lo scudetto al Napoli, il terzo della sua storia, l’iter per l’installazione del monitor per seguire la partita in piazza si è impantanato.

Da quanto si apprende, al momento sarebbe stato espresso parere negativo alla richiesta di installazione del maxi schermo per motivi di ordine pubblico. La polizia municipale, infatti, avrebbe gli uomini contati e riuscirà a garantire la presenza solo di una pattuglia in strada per monitorare il traffico che si genererà per gli eventuali festeggiamenti. Per questo motivo il maxischermo non potrà essere installato. L’iter per il diniego è tuttora in corso e il sindaco Alfonso Golia, con una propria ordinanza, potrebbe autorizzare la proiezione.

Sempre ad Aversa però è previsto un piano traffico con maie zone di Ztl

La ztl sarà attiva dalle 20 alle 2, compresa via Seggio, mentre è stata interdetta al traffico via Roma dall’angolo di via Tristano. La giunta, invece, ha patrocinato i festoni installati dal comitato “Aversa Azzurra” in Via Roma, Piazza Municipio, Piazzetta Don Diana, Piazza Vittorio Emanuele III, Via Diaz, Via Costantinopoli, Via Raffaello, Via Verdi, Via Sanfelice, Vìa Seggio, Viale Europa, Via Garibaldi, Via Castello, Via Belvedere, Piazza Normanna, Piazza San Paolo, Via Filippo Saporito, Viale Olimpico, Via Vito di Jasi e sull’Arco dell’Annunziata.