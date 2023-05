Festa scudetto, giovedì sera la Linea 2 della metro aperta fino alle 2 di notte

Per garantire il deflusso dal Maradona: 52 corse aggiuntive che dovrebbero garantire il deflusso di 12mila persone (su 55mila)

Festa scudetto. Torna il buon senso tra le istituzioni napoletane. Che per domani sera hanno previsto corse straordinarie fino alle 2 di notte anche per la Linea 2 della metropolitana (quella che passa vicino allo stadio e copre la tratta Pozzuoli-Gianturco). Allo stadio domani sera ci saranno maxi-schermi per Udinese-Napoli in programma alle 20.45.

La decisione è stata presa dal Comitato sicurezza e ordine pubblico.

Sono previste 52 corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 26 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 26 in direzione Pozzuoli. Dovrebbero garantire il deflusso di 12mila persone.

La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino alle 2 di notte. Le vicine stazioni Piazza Leopardi e Cavalleggeri invece saranno chiuse dalle ore 15 e non si effettuerà servizio viaggiatori.

