Ferlaino: «I nostri scudetti non migliorarono Napoli, speriamo che stavolta sarà diverso»

A Kiss Kiss Napoli: «L’Italia è divisa in due, uno scudetto al Sud è evento molto raro. Fui costretto a vendere Ferrara e Cannavaro»

Corrado Ferlaino, il presidente dei primi due scudetti del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli.

“Vincere di nuovo è sempre molto difficile, soprattutto per una squadra del Sud. Lo scudetto al Sud è un evento molto raro, perché il calcio ha bisogno di un’economia e di una politica seria. Al Sud le squadre non sono ricche, nel calcio si vede ancora di più la disuguaglianza col Nord. L’Italia è bella, ma perché è così diversa da una parte all’altra?

All’epoca i nostri scudetti non portarono grande miglioramento alla città, speriamo che questo, invece, stavolta porti ad uno sviluppo diverso. Ma la politica deve fare la sua parte.

Spalletti? Io farei di tutto per trattenerlo, così come anche Giuntoli che ha fatto degli acquisti eccezionali che hanno contribuito alla conquista di questo scudetto.

Ho venduto Cannavaro e Ferrara perché non avevo i soldi per pagare i calciatori e gli impiegati. Ho impegnato anche soldi miei per pagare sempre tutti, ma non bastavano. Una volta gli introiti maggiori venivano dal botteghino, adesso invece il botteghino è il 10% del fatturato di una società, che può contare su sponsorizzazioni importanti e soprattutto sulle pay-tv”.

