Europa League: la Roma batte 1-0 il Leverkusen, la Juve pareggia 1-1 al 96esimo col Siviglia

Semifinali di Europa League. Mourinho compie un altro miracolo e porta la Roma (senza Dybala entrato solo al 76esimo minuto) a battere 1-0 il Bayer Lervekusen, gol di Bove al minuto 63, Bove incassa su respinta del portiere su tiro di Abraham autore di una prestazione generosissima. La Roma soffre nei minuti finali e riesce a portare a casa la vittoria, con deviazione sulla linea di Cristante. Con una squadra modesta, possiamo dirlo, Mourinho ha conquistato la Conference League e ha portato i giallorossi a una partita dalla finale di Europa League.

La Juventus invece pareggia 1-1 al 96esimo in casa contro il Siviglia con gol di En-Nesyri al 26esimo e pareggio di Gatti (su assist di Pogba) all’ultima azione. La squadra spagnola giganteggia per buona parte del primo tempo, soprattutto con Rakitic. Poi la Juve ci prova con la forza della disperazione più che col gioco.

Le gare di ritorno si giocheranno la settimana prossima.

In Conference League, semifinali, il Basilea vince 2-1 in casa della Fiorentina. Nell’altra semifinale il West Ham batte in rmonta in casa l’Az Alkmaar per 2-1 con gol di Benrahma e Antonio.

