Allegri: «Pogba sta migliorando in condizione, queste sono le sue partite»

Allegri al termine di Juve-Siviglia a Sky:

«Fino al gol avevamo fatto buone trame di gioco, con sviluppi sulle verticali. Però abbiamo sbagliato troppo, sembrava tutto troppo facile. Siamo rimasti alti con troppo uomini, il pericolo è stato prendere il secondo gol. Poi abbiamo fatto un buon secondo tempo, pareggio meritato, lascia aperto il passaggio.

«Pogba sta migliorando in condizione e poi quando le partite si giocano nella metà campo avversaria diventano le sue partite».

«Quando si arriva a queste partite, sono equilibrate. Non escono mai dalla partita, li ho visti a Manchester. Noi siamo stati bravi come loro a non uscire dalla partita. All’inizio dovevamo essere più lucidi».

«Fallo da rigore su Rabiot? Non discutiamo, non diciamo niente, mai eccepito su quel che dicono gli arbitri. Ho avuto paura di prendere il secondo gol per nervosismo. Poi vedranno loro se era rigore o no. Dobbiamo pensare solamente a giocare. Senza sprecare energie».

«Loro sono molto esperti, hanno difeso molto bene. Là sarà una partita difficile ma noi in campo aperto possiamo far male».

Il gol subito dalla Juve.

«La giocata di Di Maria, bisognava giocare palla più facile su Kostic. Bonucci ha provato a far fallo, loro sono bravi sull’uno-due».

