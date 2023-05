A Udine 12mila tifosi del Napoli, il prefetto: «Chiesti rinforzi. L’Udinese medierà con i suoi ultras»

La Dacia Arena sarà per metà azzurra, l’albergo del Napoli presidiato. Marchesiello: «Si auspica che non ci siano contrasti tra tifoserie».

Saranno più di 10mila i tifosi del Napoli che si recheranno a Udine per assistere a Udinese-Napoli, partita che potrebbe essere decisiva per lo scudetto. A meno che non decida Lazio-Sassuolo. La città friulana è in preallarme. La Gazzetta scrive che per evitare che i tifosi azzurri vengano a contatto con altre tifoserie, l’albergo della squadra sarà presidiato dalle forze dell’ordine.

“Dal punto di vista dell’ordine pubblico a Udine hanno previsto un controllo della zona dell’hotel dove risiederà il Napoli perché potrebbero, nel caso, arrivare tifosi napoletani (per la partita di domani dovrebbero essere addirittura diecimila i campani che hanno acquistato il biglietto alla Dacia Arena) per festeggiare e dovranno essere evitati incontri ravvicinati tra tifoserie diverse”.

La Dacia Arena sarà popolata per metà dai tifosi del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno valuta che saranno in tutto 12 mila.

“La tensione e l’attenzione restano alte ad Udine: si stima che siano oltre 12.000 i sostenitori azzurri alla Dacia Arena, oltre ai 1500 che hanno comprato i biglietti per il settore ospiti della Curva Sud. Saranno quindi la metà della capienza di 25.132 spettatori dello stadio friulano”.

Uno stadio diviso a metà, insomma. Del resto lo ha confermato anche il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Le sue parole sul Corriere del Mezzogiorno.

«Metà stadio sarà occupato da tifosi napoletani qui a Udine. Il dispositivo di vigilanza e cinturazione della squadra azzurra verrà attivato già da oggi, visto che esiste la possibilità che vinca lo scudetto al termine della gara della Lazio. Sono stati richiesti rinforzi alla segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza perché vi sia un ulteriore rafforzamento della sorveglianza: il Napoli si fermerà comunque in Friuli per due notti di seguito. Al momento, non c’è nessun problema particolare di ordine pubblico. Ovviamente, si auspica che non ci siano contrasti tra tifoserie. Anche la società Udinese calcio si attiverà per una buona riuscita della mediazione con gli ultrà bianconeri. Dovrebbe essere una festa o comunque una tranquilla occasione di confronto tra due tifoserie che so essere state spesso contrapposte, ma che, in quest’occasione, non avrebbero nemmeno motivo per avere astio o tensioni».

Il Corriere dello Sport scrive che a Udine e dintorni negli alberghi si registra il tutto esaurito.

“lo inseguirà standosene in fantastica compagnia, ha diecimila tifosi con sé, hanno requisito gli alberghi di mezzo Friuli, si sono accasati lungo il Natisone, hanno riempito i bad & breakfast e pure gli agriturismo, ed hanno saputo ieri mattina che si giocherà sempre e comunque alle 20.45”.

ilnapolista © riproduzione riservata