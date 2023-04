Sarri: «La corsa Champions è ancora lunga»

Il tecnico della Lazio dopo la vittoria sul Monza: «Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso»

La Lazio batte il Monza con due reti. Biancocelesti avanti con Pedro al 13′, raddoppio con un gioiello di Milinkovic-Savic su punizione al 56′. Difesa imbattuta da 565′.

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post-partita di Monza-Lazio

Sulla gara

«Questa è una squadra che prima o poi ti fa soffrire durante la partita, è inevitabile. Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione finale ma per 80 minuti abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo preso 3 punti importanti in una corsa Champions che è ancora molto lunga, ci sono ancora 30 punti in palio. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso».

Su Milinkovic

«Milinkovic oggi ha fatto un percorso inverso rispetto alla squadra, ha fatto un cattivo primo tempo e un’ottima ripresa. Se continua così ci darà una grossa spinta nel finale».

Sulla fase difensiva e Cataldi

«Quello della solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone importanti di classifica. Cataldi ha fatto 65 minuti di grandissimo livello, era una partita dispendiosa per lui. Il lavoro che doveva fare l’ha fatto su grandi livelli, poi dopo 70 minuti ha accusato».

Maturità

«Da venerdì parlo alla squadra di maturità, di capire l’importanza del momento. La squadra dà segnali positivi, lo scorso anno avevamo grandi problemi dopo gli impegni europei. Quest’anno il contrario ma è stata una scelta inconscia di tutto l’ambiente. Speriamo che questa maturità ci porti fino in fondo».

