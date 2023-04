Raspadori, bocciato dai quotidiani sportivi: è il peggiore per la Gazzetta

“Sbaglia le scelte (30′ pt, il campo tutto per Kvara) e però non si tira indietro: ma non dev’essere la serata giusta, perché non ne indovina“. 5 – Corriere dello Sport.

Più blandi i quotidiani Corriere delle Sera e Libero che concedono la sufficienza all’attaccante. Giudizio striminzito per il CorSera, Libero più razionale.