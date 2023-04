Pioli: «stasera abbiamo avuto il miglior arbitro del mondo»

In conferenza: «abbiamo eliminato una grande squadra. I tifosi soprattutto nel momento difficile ci hanno aiutato»

Stefano Pioli in conferenza

«Siamo troppo contenti per aver dimostrato avversario così forte, anche stasera lo ha dimostrato. Pensiamo un gradino alla volta, chi capiterà capiterà».

«Nella partita di campionato è stato un risultato eclatante ma non c’è tutta questa differenza, è chiaro che in campionato siamo stati troppo lenti, abbiamo perso tanti punti dopo il Mondiale. Il Napoli ha fatto un campionato incredibile e questo ci riempie d’orgoglio. Il Napoli era considerato uno dei favoriti per la Champions».

«Questo passaggio del turno ci darà molta fiducia. Molti di noi era la prima volta che affrontavamo una partita del genere. Però dobbiamo arrivare nelle prime quattro in campionato».

«Kvara è fortissimo, Calabria ha fatto un partitone. Il doppio vantaggio ci ha fatto abbassare troppo».

«Non mi piace mettere il carro davanti ai buoi, forse qualcun altro lo ha fatto. Il club ci tutela, i tifosi soprattutto nel momento difficile ci hanno aiutato col loro sostegno e con la loro passione».

«In tutte le partite ci sono decisioni arbitrali che si possono discutere. Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro del mondo»

