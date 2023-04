Pioli: «Senza Osimhen al Napoli manca profondità, ma rimane pericoloso»

A Sky Sport: «I nostri scontri diretti in campionato ci dicono che siamo due squadre forti, ma non si può fare una copia del campionato, domani sarà una partita a sé»

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefano Pioli, allenatore del Milan. Domani si gioca Milan-Napoli, andati dei quarti di Champions.

«Perseguiamo le nostre abitudini per le partite importanti, siamo sereni perché abbiamo preparato nel migliore dei modi questa a partita e sappiamo sempre che la Champions è la Champions».

A Pioli viene chiesto se si tratta della partita più importante e prestigiosa della sua carriera:

«Chiaro che parliamo della storia del club, fantastica per le vittorie della Champions, è anche vero che per troppi anni il Milan non è stato in Champions, quest’anno abbiamo fatto meglio della passata stagione. Vogliamo migliorare sapendo che il Napoli è una squadra fortissima e dobbiamo fare grandi partite per passare il turno».

Prima della vittoria in campiona al Maradona di 9 giorni fa, c’era consapevolezza:

«Noi dobbiamo avere fiducia, questa è un’altra competizione, i nostri scontri diretti in campionato ci dicono che siamo due squadre forti, sono state tutte partite equilibrate, noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni però non si può fare una copia del campionato, domani sarà una partita a sé e noi dobbiamo essere molto preparai e attenti, molto qualitativi nelle scelte».

Tutta la rosa disponibile:

«Io sono sicuramente contento di avere tutti a disposizione, abbiamo giocatori fuori lista ma non si poteva fare altrimenti, abbiamo recuperato anche Kalulu. Ci aspettano tante partite e più giocatori abbiamo, più scelte possibili ci sono».

Pioli aveva come sogno quello di giocare una partita così? E l’abbraccio con Maldini?

«La presenza continua dei dirigenti è importante, più lo spessore della presenza e il rispetto, la collaborazione di tante cose che facciamo insieme. Speriamo di andare».

Osimhen in forte dubbio per la partita di domani, Pioli come ha preparato la partita?

«Inevitabile che parliamo di un grandissimo centravanti che ha fatto gol ripetizione, in Champions e in campionato, ma la squadra prima della sconfitta contro di noi è riuscita ha vincere sempre senza Osimhen, sarà difficile. L’abbiamo preparata come sempre, con le nostre situazioni di gioco e le nostre posizioni. Senza Osimhen forse il Napoli è meno forte nella profondità, ma continua ad essere pericoloso».

