Napoli, contro il Milan è emergenza: out Simeone, in forte dubbio Raspadori e Osimhen

A Castel Volturno il nigeriano non era in gruppo e in quindi in dubbio, Simeone sicuramente fuori e Raspadori ha svolto lavoro a parte. Idea Kvara falso 9

Il Napoli continua a sperare nel miracolo dopo Pasqua e invece le notizie che arrivano da Castel Volturno continuano a preoccupare. Domani si gioca l’andata di quarti di finale di Champions contro il Milan a San Siro e Spalletti rischia seriamente di rimanere orfano del comparto offensivo. Raspadori ha svolto parte della seduta mattutina lontano dal gruppo. Le notizie su Simeone non confortano e Osimhen ha saltato la rifinitura, solo palestra per lui. L’attaccante argentino invece non ha nemmeno preso parte alla seduta.

A riportare la notizia è Sky che segnala l’assenza di Osimhen dal campo, così anche per il Cholito.

Durante la classica rifinitura prima della sfida al Milan e dunque della partenza per Milano prevista nel pomeriggio, i primi quindici minuti dell’allenamento del Napoli sono stati aperti alla stampa che ha potuto vedere così la condizione degli azzurri. Oltre a Victor e Giovanni ci sarebbe Giacomo Raspadori ma questa mattina ha svolto un allenamento personalizzato. Il nigeriano dunque continua a lavorare a parte.

