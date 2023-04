Napoli virtuoso: quinta squadra in Serie A per spese per procuratori. Nel 2022 circa 12 milioni

Sulla Gazzetta. Al primo posto c’è la Juve, con 51 milioni. La Gazzetta: “De Laurentiis e il Milan tra i virtuosi del calcio: tengono a freno la spesa”

La Gazzetta dello Sport dedica un’ampia pagina ai procuratori, che definisce “la piovra del calcio”. Con i parametri zero il potere degli agenti è cresciuto a dismisura. La rosea fa il conto di quanto spendono le squadre di Serie A per i rapporti di lavoro con gli agenti dei loro giocatori, in base al report pubblicato dalla Figc relativo all’anno 2022. In totale, la Serie A ha pagato ai procuratori più di 205 milioni di euro (per la precisione 205.746.014). La Juventus è la società che ha speso di più, con oltre 51 milioni bonificati agli intermediari, mentre il Torino è quella più virtuosa. Il Napoli si colloca al quinto posto di questa particolare classifica, con 12.486.735 euro pagati agli agenti: insomma, si può considerare come un club virtuoso.

Subito dopo la Juventus si piazza la Roma, poi l’Inter e al quarto posto la Fiorentina. Il Milan è sesto, con 12 milioni. La rosea scrive:

“Tra le grandi il Napoli occupa la quinta posizione con 12,4 milioni investiti, il Milan è sesto con 12. Rispetto alle prime tre, però, la differenza è notevole, con De Laurentiis e la proprietà rossonera che stanno tenendo a freno questa spesa e limitano dunque i soldi che finiscono fuori dal sistema calcio. Ancora più virtuose, o se preferite con un diverso modo di operare durante la campagna acquisti, l’Atalanta (6,7 milioni) e la Lazio (6,3). Vista la classifica attuale della Serie A, la Dea e Lotito hanno svolto un grande lavoro. In coda alla graduatoria delle spese per gli agenti, come detto, c’è il Torino che destina loro poco più di 2 milioni e fa meglio addirittura delle neopromosse Lecce (2,4) e Cremonese (2,8). Più in generale sono 11 le formazioni che spendono meno di 7 milioni, 8 addirittura sotto i 5”.

Questa la classifica completa

Juventus 51.336.558

Roma 21.103.812

Inter 20.569.533

Fiorentina 13.564.065

Napoli 12.486.735

Milan 12.057.098

Udinese 10.181.773

Bologna 9.222.626

Salernitana 8.777.980

Atalanta 6.720.828

Lazio 6.315.085

Sassuolo 6.202.512

Empoli 4.908.250

Verona 4.672.305

Monza 3.901.033

Sampdoria 3.246.183

Spezia 3.221.500

Cremonese 2.829.873

Lecce 2.419.765

Torino 2.007.500

