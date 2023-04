Napoli-Milan, almeno venti i biglietti dati agli ultras del Feyenoord (Messaggero)

I tifosi olandesi sono arrivati a Napoli ieri. Assisteranno alla partita di Champions al Maradona, poi andranno insieme a Roma

I timori della vigilia sono stati confermati: gli ultras del Feyenoord hanno accettato l’invito dei colleghi del Napoli e stasera saranno al Maradona per Napoli-Milan di Champions. Gli olandesi sono in città da ieri

“i “Vaks” di Rotterdam ieri sono già arrivati (come anticipato dal Messaggero) a Napoli dove, invitati dagli amici della Curva A del San Paolo, stasera assisteranno al match di Champions con il Milan. Un appuntamento, anche questo, che preoccupa sotto il profilo dell’ordine pubblico dopo la guerriglia urbana scatenata a Napoli dai tedeschi dell’Eintracht. Ieri sui social sono circolate le immagini festose – in pugno l’immancabile bottiglia di birra – dei tifosi olandesi abbracciati ai napoletani, i loro striscioni affiancati a simboleggiare una unione indissolubile, sullo sfondo Castel dell’Ovo. È stato girato anche un video con cori di insulti alla Roma. Il timore è che la frangia violenta degli olandesi sia in tour nel Bel Paese per gettare scompiglio solidarizzando con i gemellati del Napoli nell’ambito delle faide “interne” con le altre tifoserie italiane, in primis con quella giallorossa”.

Il quotidiano romano scrive che sono stati intercettati almeno venti biglietti venduti agli ultras del Feyenoord per la partita di ritorno dei quarti di Champions League che si disputerà stasera al Maradona tra Napoli e Milan.

“Stasera siederanno almeno in una ventina sugli spalti del San Paolo, questi i tagliandi finora intercettati”.

