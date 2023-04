Napoli-Milan, in 20 minuti bruciati i 3500 biglietti del settore ospiti (Gazzetta)

Esaurito in pochissimo il settore ospiti della sfida di Champions

La Gazzetta dello Sport riporta della vendita in tempo record di 3500 biglietti messi a disposizione per la sfida di Champions League fra Milan e Napoli.

Il ritorno dei quarti di finale al Diego Armando Maradona di Napoli il 18 aprile. Scrive la Gazzetta:

“La caccia dei tifosi rossoneri al preziosissimo tagliando per il ritorno dei quarti di finale di Champions al Maradona è durata poco. Dopo una ventina di minuti passati davanti al pc (o ai pc, con più di uno schermo aperto…) nella sala d’attesa virtuale , solo pochi fortunati sono riusciti nell’impresa di acquistare un biglietto per Napoli-Milan del 18 aprile“.

Per l’andata invece il 12 aprile a San Siro, sono disponibili ancora pochi tagliandi per i tifosi in possesso della Carta Cuore Rossonero. La rosea scrive che presto ci sarà l’apertura alla vendita libera dei biglietti per il Meazza.

La vendita dei biglietti per i tifosi di casa del ritorno, cioè i napoletani, è iniziata già il 31 marzo:

“Per la partita di ritorno dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli al Maradona i biglietti sono già quasi tutti esauriti. La prevendita per i non abbonati è partita ieri alle 15. Prima era toccato agli abbonati, che hanno avuto diritto al 20% di sconto. Da ieri, spazio agli altri, con prezzi più alti (Curve a 90 euro, Distinti a 130, Tribuna Nisida a 220, Posillipo a 340). La prima fase è stata dedicata alla vendita libera dei settori Posillipo, Nisida e degli anelli inferiori di Distinti e Curve. Solo i possessori della Fidelity Card hanno potuto acquistare i biglietti, una scelta mirata del club tesa a scoraggiare il fenomeno del bagarinaggio”.

ilnapolista © riproduzione riservata