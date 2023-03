Napoli-Milan di Champions, biglietti quasi esauriti. Fino a 50mila in fila sul web (CorSport)

Lunghe file anche agli sportelli fisici, con i tifosi in coda dalle 10. Si va verso il record storico di incasso che resiste dalla sfida col Real Madrid del 2017

Per la partita di ritorno dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli al Maradona i biglietti sono già quasi tutti esauriti. La prevendita per i non abbonati è partita ieri alle 15. Prima era toccato agli abbonati, che hanno avuto diritto al 20% di sconto. Da ieri, spazio agli altri, con prezzi più alti (Curve a 90 euro, Distinti a 130, Tribuna Nisida a 220, Posillipo a 340). La prima fase è stata dedicata alla vendita libera dei settori Posillipo, Nisida e degli anelli inferiori di Distinti e Curve. Solo i possessori della Fidelity Card hanno potuto acquistare i biglietti, una scelta mirata del club tesa a scoraggiare il fenomeno del bagarinaggio. Il Corriere dello Sport scrive di code enormi, sia sul web che davanti ai rivenditori fisici. Si va verso il record storico di incasso che resiste dalla sfida di Champions contro il Real Madrid del 2017.

“Ieri è partita la prevendita per i non abbonati per la sfida di ritorno dei quarti col Milan del 18 aprile. Già esauriti, o quasi, i biglietti messi in vendita, sul web file chilometriche: fino a 50mila in attesa nello stesso momento. Si va verso il record storico di incasso che resiste dalla sfida col Real Madrid del 2017”.

“I biglietti disponibili, dopo quelli già acquistati dagli abbonati con il 20% di sconto, sono andati esauriti in poche ore. Sul web, ad un certo punto, c’erano quasi 50mila tifosi in attesa, file lunghissime anche per i punti vendita fisici con tifosi in coda dalle dieci”.

Anche per la sfida di andata a San Siro, durante la vendita, si sono registrati rallentamenti e i biglietti sono finiti in poche ore. Solo dieci giorni fa scrivevamo così, a tal proposito:

“I biglietti sono andati a ruba e circa 14 mila biglietti sono stati già venduti in tre ore. Il grande afflusso sul sito ha causato un forte rallentamento, impedendo l’acquisto dei tagliandi ad alcuni tifosi”.

La corsa alla Champions non si ferma, in considerazione soprattutto dello straordinario cammino del Napoli di Luciano Spalletti, che autorizza i tifosi a sognare qualcosa in più, oltre allo scudetto, del quale si attende comunque la matematica certezza. Tutti vogliono andare allo stadio a guardare il Napoli delle meraviglie. L’occasione è ghiottissima.

ilnapolista © riproduzione riservata