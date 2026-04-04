Gli azzurri volevano il premio qualificazione Mondiali (300mila euro)

Repubblica, con Andrea Sereni, racconta il pre-partita di Italia-Bosnia nelle file degli azzurri. I calciatori volevano il premio qualificazioni Mondiali (300mila euro da dividere: circa 10mila euro a testa). È stato questo il pensiero della vigilia. Un’idea però fuori tempo massimo, Gattuso – così scrive Repubblica – avrebbe fatto capire loro che sarebbe stato meglio conquistare prima la qualificazione sul campo e poi affrontare certi discorsi. È una notizia che farà molto discutere, come del resta quella di Chiesa che si sta allenando regolarmente col Liverpool.

Questo scrive Repubblica:

Un premio dalla Figc per la qualificazione ai Mondiali. È stato questo uno dei temi nello spogliatoio della Nazionale prima della partita che valeva il pass per l’America, la finale play-off con la Bosnia. A Zenica si respirava un’aria pesante. Più che adrenalina e tensione, nervosismo. Un gruppo di giocatori azzurri ha iniziato a informarsi sulla presenza o meno di una ricompensa in caso di successo al Bilino Polje. Si discuteva di una cifra intorno ai 300mila euro, ovviamente da dividere per tutti e 28 i convocati. Insomma, poco più di 10mila euro a testa. I calciatori ne hanno parlato con alcuni elementi dello staff tecnico, le figure a loro più vicine. Una mossa evidentemente inopportuna e intempestiva. È servito l’intervento di Gattuso per dissuaderli: l’ex ct gli ha fatto capire quanto fosse fuori tempo quella richiesta. Il senso delle sue parole: meritiamoci la qualificazione sul campo, poi vedremo. Il triste epilogo della storia ha dato ragione a Rino, ma sintetizza l’animo con cui alcuni calciatori sono arrivati alla sfida che poteva riportare la Nazionale ai Mondiali.