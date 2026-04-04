La Gazzetta. stavolta Aurelio non farebbe le barricate. È diverso dalla situazione Spalletti. Il Napoli darebbe il via libera alla Nazionale per Conte

Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà

Non ci sarebbe lo Spalletti bis. Stavolta, se Antonio Conte volesse tornare in Nazionale, non ci sarebbe le barricate di Aurelio De Laurentiis che per Spalletti minacciò di portare tutti in tribunale. Stavolta tutto avverrebbe col massimo della cordialità. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Guglielmo Buccheri. Aggiungiamo – noi del Napolista – che il Napoli, pur riconoscendo l’enorme lavoro di Conte, p consapevole che proseguire col tecnico salentino è impresa ardua sotto tanti punti di vista. Non ultimo quello economico-finanziario.

La Gazzetta scrive così:

Conte. A Napoli ha vinto lo scudetto al primo colpo e, sotto al Vesuvio, gode di stima e credibilità: il suo contratto con la famiglia De Laurentiis scade nel giugno del 2027 e con il patron partenopeo il rapporto scorre liscio. E, allora? Allora c’è che Antonio non ha mai smesso di coltivare un desiderio: riallacciare il discorso con la nave azzurra. (…) Conte si sente ancora addosso i brividi azzurri, la Figc conosce la sua passione per l’Italia e, ancor più, in Figc non c’è politico che non ne riconosca l’abilità nel ricostruire ciò che si è rotto.

De Laurentiis, calato il sipario sulla notte di Zenica, si è espresso in favore di Malagò presidente federale, particolare non da poco: tra il numero uno del Napoli e l’ex numero uno del Coni il dialogo è aperto e continuo tanto che non rappresenterebbe un ostacolo il contratto che lega Conte sotto al Vesuvio per un’altra stagione. Tradotto: nessun caso Spalletti-bis qualora da via Allegri arrivasse l’offerta ad Antonio perché con Spalletti si rischiò la causa in tribunale civile alla luce di quella che De Laurentiis considerò una fuga verso la Figc non autorizzata.

Se la Federcalcio chiama, Napoli risponde: il via libera non sarebbe ostacolato.