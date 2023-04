Nagelsmann, il Chelsea in dubbio per l’età. Il Bayern è pronto a tutto per risparmiare il suo ingaggio

Dopo l’esperienza del giovane Graham Potter e la sua recente sconfitta contro l’Aston Villa, il Chelsea e la nuova proprietà di Todd Boehly ci pensano due volte prima di ingaggiare qualcuno. La scelta, raccontava il Telegraph questa mattina, poteva ricadere su altri giovani allenatori:

“Nagelsmann è il favorito, in passato ha lavorato con Stewart e il direttore tecnico del Chelsea Christopher Vivell al Lipsia”, scriveva il Telegraph.

“Il Chelsea è impressionato dei suoi numeri – in riferimento a Nagelsmann – ma Todd Boehly e Behdad Eghbali sono preoccupati del fatto che è solo un 35enne“, scrive a sua volta Sky Sport.

Con questa osservazione in più, il Chelsea potrebbe assecondare il lavoro del sostituto provvisorio Bruno Saltor. L’allenatore, dunque, potrebbe essere un argomento di cui parlare solo dopo il termine della stagione, così da ingaggiare un allenatore con più esperienza. L’idea di aspettare troppo per una soluzione in panchina, però, potrebbe compromettere l’unico obiettivo positivo raggiunto dai Blues in questa stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di Champions. E se tutto questo fosse vero, allora è probabile che anche Spalletti possa essere presto contattato dalla squadra di Londra, ma senza dimenticare che ci sono altri nomi sul taccuino di Boehly.

Allo stesso tempo, anche Fabrizio Romano ha voluto dare maggiori informazioni sulla trattativa tra Nagelsmann e Chelsea. Secondo quanto rimportato dall’esperto di mercato, il Bayern Monaco «sarebbe disposto a negoziare con qualsiasi club pur di risparmiare sullo stipendio fino al 2026».

Bayern are open to negotiate with any club to let Julian Nagelsmann leave in order to save his salary until 2026. No issue on this. 🔵🇩🇪 #CFC

Nagelsmann, also open to discuss a long-term project with Chelsea.

No club to club talks on compensation yet, at this stage. pic.twitter.com/wnw1ihMYl8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2023