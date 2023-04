L’ad del Sassuolo Carnevali: «È vero che il sistema calcio è in difficoltà, ma ancora di attrazione»

A “La politica nel pallone” ha parlato dell’importanza del player trading per una società come loro che ha bassi guadagni dai diritti tv e del pubblico

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto questo pomeriggio a “La politica nel pallone”, storica trasmissione radiofonica della Rai condotta e curata da Emilio Mancuso, parlando del futuro del club

«Abbiamo fatto delle cessioni importanti come Raspadori e Scamacca e ci mancavano all’inizio come anche Traorè, è stato dato spazio a ragazzi giovani che hanno avuto un po’ di tempo per crescere. Sappiamo che la Serie A è un campionato difficilissimo con poco spazio per sbagliare. Il Sassuolo è un progetto partito dal dott. Squinzi e stiamo proseguendo con buoni risultati, una progettualità, mettendo le basi in questi anni, per portare avanti il settore giovanile, con giocatori che possono arrivare anche in Nazionale e possono ambire ai grandi club»

Poi, a proposito del business in casa Sassuolo, Carnevali ha spiegato che «per una società del nostro livello che non ha grandi incassi da diritti tv e dal pubblico, dobbiamo far forza sui giocatori, farli crescere e cederli in società importanti. Non è facile, ma è l’obbiettivo che dobbiamo portare avanti».

Su Frattesi: «È dalla passata stagione che ci sono interessi su di lui, ma la nostra volontà era di tenerlo ancora e dare ancora più valore. Non abbiamo parlato con la Juventus ma sappiamo dell’interesse del giocatore non solo della Juve ma di altri club. Lavoriamo, sappiamo che ci possono essere interessi anche dall’estero. Vale 40 milioni? E’ una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché c’è un interesse da un club inglese. Abbiamo ceduto Scamacca per quelle cifre e pensiamo che Frattesi abbia quel valore».

Carnevali prosegue con una battuta sui fondi nel calcio: «Io credo che è vero che il sistema calcio è un po’ in difficoltà, ma di grande attrazione e c’è grande interesse da parte di fondi stranieri. E’ un sistema che può migliorare ma penso che siamo già ripartiti. La Lega di Serie A sta facendo un buon lavoro, sta migliorando tanto».

