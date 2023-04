La Lazio perde e può regalare il matchpoint scudetto al Napoli

Perde col Torino. Se il Napoli vince allo Stadium, si potrebbe festeggiare già contro la Salernitana. La Lazio andrà in casa dell’Inter

È terminata per 1 a 0 la sfida tra la Lazio e il Torino, con a segno il goal di Ilic nonostante la prova equilibrata da parte di entrambe le squadre. Con questa sconfitta la Lazio resta a 14 punti dal Napoli e può regalare il matchpoint scudetto agli uomini di Spalletti. Se domani il Napoli vince a Torino, avrà la possibilità di diventare campione contro la Salernitana mentre la Lazio andrà in casa dell’Inter.

La squadra di Sarri si è spenta verso il finale, soprattutto negli ultimi dieci minuti, dove la squadra partecipava poco alle azioni offensive. Forse per paura di subire un contropiede, in due occasioni l’unico giocatore a colmare l’area di rigore in attesa di un cross era Ciro Immobile. Un comportamento troppo difensivo che non ha pagato in nessun modo, se non concedendo la possibilità alle avversarie per la Champions di raggiungere i laziali.

