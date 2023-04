Il Napoli vince lo scudetto se… (i calcoli da fare con il calcio spezzatino)

Se batte la Juve stasera, può sperare di festeggiare domenica prossima a pranzo. Sennò c’è il turno infrasettimanale a Udine (la sera) o ancora la la Fiorentina in casa

Il Napoli vince lo scudetto se… È il giochino che si aspetta da 33 anni.

Il Napoli ha 14 punti di vantaggio sulla Lazio che ieri ha perduto in casa 1-0 contro il Torino. Il Napoli deve ancora giocare, lo farà stasera contro la Juventus. Gara della 31esima giornata.

Per sperare di festeggiare la prossima giornata, gli azzurri devono battere la Juventus stasera e portarsi a più 17 sulla Lazio. Altrimenti ogni ipotesi cade. In questo caso, dovranno poi battere la Salernitana sabato 29 aprile e attendere che il giorno dopo alle 12.30 la squadra di Sarri giochi a San Siro contro l’Inter. Se la Lazio dovesse perdere, allora partirebbe la festa (quella vera, non organizzata). Si festeggerebbe dunque domenica a ora di pranzo. Per essere scudetto, il Napoli dovrà ritrovarsi a 19 punti sulla Lazio (visto che a sei giornate dalla fine sarebbero in ballo ancora diciotto punti).

Altrimenti si dovrà attendere il turno infrasettimanale. La Lazio ospita il Sassuolo e il Napoli va a Udine. Ma anche qui c’è il calcio spezzatino. Il Napoli gioca a Udine martedì 2 maggio alle 20.45. Mentre la Lazio sarà in campo martedì 3 maggio alle 21. Per essere scudetto, al termine di quella giornata il Napoli dovrà avere 16 punti di vantaggio sulla Lazio.

Nel caso in cui l’aritmetica non ci fosse ancora, bisognerà aspettare la 34esima giornata. La Lazio giocherà di sabato alle 15 a Milano contro il Milan mentre il Napoli la domenica 7 maggio alle 18 al Maradona contro la Fiorentina. In ogni caso sarà una giornata di grande festa, anche se lo scudetto fosse già stato vinto.

