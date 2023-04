Il Siviglia usa un pallone intelligente nelle giovanili (El Mundo)

La nuova tecnologia di un’azienda tedesca permette di sapere come gioca un giovane, i suoi passaggi riusciti, quelli sbagliati, quante volte entra in contatto con la palla

Il mondo dello sport è in continua evoluzione grazie alla tecnologia. Durante i mondiali del Qatar si parlava di una nuova tipologia di pallone in grado di analizzare in maniera accurata le statistiche di gioco. E non solo, era possibile informare i tifosi di questi dati in diretta, rendendo migliore l’esperienza tra spettatore e giocatore. Oggi, i club europei si attrezzano con palloni simili, ma per gli allenamenti delle giovanili.

E come la storia insegna, il progresso non si ferma. A parlarne è il quotidiano spagnolo El Mundo, che riporta diverse storie nel suo articolo:

«Il Siviglia vuole adottare nuove tecnologie al funzionamento del suo settore giovanile. Abbiamo già informazioni sulle posizioni dei giocatori, su quanti chilometri corre e che posti occupa in campo, ma con un pallone intelligente possiamo sapere come gioca. I suoi passaggi riusciti, quelli sbagliati, quante volte entra in contatto con la palla e così via», afferma Juan Esteban Gómez, responsabile digitale del Siviglia FC.

Nello specifico, la tecnologia a cui fa riferimento lo staff del Siviglia è una nuova tipologia di pallone della società Kinexon. L’azienda ha trovato un accordo con la squadra spagnola per testare la nuova tecnologia dei palloni.

Il giornale spagnolo racconta nel dettaglio una semplice seduta di allenamento, riportando le parole dei preparatori atletici: «Tutto questo viene misurato con la tecnologia Local Position System e con il chip all’interno della palla. In questo modo, in tempo reale, sappiamo dove si trova ogni calciatore in campo, che accelerazione ha e che impatto ha sul gioco».

Secondo il quotidiano e i rappresentanti della Kinexon, il pallone sarà in grado di aiutare i giocatori a migliorare le dinamiche delle partite. Oggi, con la tecnologia del fuorigioco semi-automatico, è possibile registrare movimenti con una precisione millimetrica, che possono sfuggire all’occhio umano. L’utilizzo di questi palloni intelligenti sarà presto integrato alle altre innovazioni tecnologiche che arricchiscono i campi di allenamento, come i droni.

