Oaktree vuole investire nella Serie A: presentata offerta da 1,75 miliardi di euro (Reuters)   

L’investimento mira ad acquisire il 5% della media company della Lega. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni.

Secondo quanto riferisce la Reuters, il fondo di investimento statunitense Oaktree ha presentato un’offerta alla Serie A di 1,75 miliardi di dollari.

La Reuters scrive che l’investimento sarebbe strutturato attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore d’impresa per la media company della Serie A pari a 15 miliardi di euro. In particolare, si tratterebbe di un finanziamento pari a 1 miliardo di euro oltre a 750 milioni per acquisire il 5% della media company. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni.

“Il fondo di investimento Oaktree ha presentato un’offerta preliminare non vincolante per investire 1,75 miliardi di euro (1,90 miliardi di dollari) nel campionato italiano di calcio di Serie A. Il business dei media della Serie A, che consiste principalmente nei diritti di trasmissione delle partite in diretta, ha attirato l’interesse di banche internazionali tra cui JP Morgan, così come investitori di private equity in un momento in cui i club italiani stanno cercando modi per aumentare le entrate. Oaktree strutturerebbe l’investimento proposto attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore d’impresa per la media company che gestisce i diritti media della Serie A di 15 miliardi di euro. L’investimento di Oaktree comprenderebbe una tranche di debito del valore di 1 miliardo di euro e 750 milioni di euro in contanti in cambio di una quota del 5% in un’impresa che gestisce il braccio dei media. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di cinque anni, hanno aggiunto le fonti, chiedendo di restare anonime perché la proposta non è pubblica”.

