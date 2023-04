I 10 allenatori di club più pagati del 2023: tre sono in Serie A

Numeri da capogiro per gli allenatori più pagati del 2023. Scopriamo chi sono gli italiani presenti in lista.

A poche settimane dalla fine della stagione 2022/2023, possiamo scoprire chi sono i dieci tecnici più pagati dell’anno.

Rientra nelle prime dieci posizioni Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale spagnola, ora tecnico del Bayern Leverkusen. Alonso percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno, nonostante la sua squadra non sia al momento nella top4 tedesca e non giochi la Champions League. A seguire, l’allenatore di Serie A che percepisce il maggiore stipendio, ovvero José Mourinho; il tecnico portoghese della Roma guadagna 9,2 milioni di euro l’anno. L’allenatore italiano ad intascare più soldi è, sorprendentemente, Simone Inzaghi, con uno stipendio di 10 milioni; il tecnico dell’Inter precede, di poco, quello del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che ne guadagna 11. Un guadagno di 800mila euro separa il neo ct del Bayern Monaco Thomas Tuchel e l’allenatore toscano Massimiliano Allegri; rispettivamente il loro stipendio è pari a 12 milioni e 12,8 milioni di euro.

La Top 3 è formata dal tedesco Jurgen Klopp, che al Liverpool percepisce 17,8 milioni di euro. Davanti a lui troviamo il tecnico del Manchester City Pep Guardiola con 22,5 milioni. L’allenatore più pagato è, invece, Diego Pablo Simeone; l’ex calciatore di Inter e Lazio guadagna 34 milioni di euro l’anno all’Atletico Madrid.

ilnapolista © riproduzione riservata