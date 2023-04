È stato Piantedosi a chiedere alla Prefettura di convocare gli ultras e De Laurentiis (Repubblica)

Il ministro dell’Interno ha acconsentito a inviare più agenti per la festa scudetto ma ha indicato la strada del dialogo per calmare le acque

Nella riunione di ieri al Viminale si è discusso a lungo della festa per lo scudetto del Napoli e soprattutto delle tensioni tra gruppi organizzati del tifo e il presidente del club, De Laurentiis. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spinto per la creazione di un dialogo tra le due parti. E’ stato lui a volere che la Prefettura convocasse un tavolo che comprendesse ultras e De Laurentiis.

La Repubblica Napoli, con Dario Del Porto, scrive:

“Il Viminale indica la strada del dialogo per blindare la festa scudetto e chiede al prefetto di convocare un tavolo con la tifoseria organizzata”.

Piantedosi ha acconsentito a inviare più agenti in città, in occasione della festa per lo scudetto, ma ha anche insistito sulla necessità di placare gli animi.

“Ma accanto al dispositivo di ordine pubblico, il ministro Piantedosi invita a mettere da parte le tensioni fra gli ultras e il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis che stanno avvelenando pericolosamente il clima e sono sfociate nei tafferugli scoppiati in Curva B domenica 2 aprile, durante Napoli-Milan di campionato. Una scena surreale, con lo stadio avvolto nel silenzio, su cui indaga la Procura che vuole anche capire se, all’ombra delle contrapposizioni sull’applicazione del regolamento d’uso del Maradona, considerata fino ad oggi troppo rigida dagli ultras, ci sia il tentativo di fare pressioni sulla società. La questione ha occupato larga parte del vertice che si è tenuto ieri a Roma. L’obiettivo comune è far sì che la straordinaria stagione disputata dalla squadra di Luciano Spalletti possa essere festeggiata dagli appassionati e dai turisti senza incidenti, né ulteriori divisioni. Tra le iniziative, l’incontro con i rappresentanti dei tifosi che sarà convocato dal prefetto Palomba anche con la partecipazione di De Laurentiis”.

ilnapolista © riproduzione riservata