Dybala resterà a Roma solo se rimarrà Mourinho (CorSport)

L’agente dell’argentino incontrerà a breve il club. Sono necessarie alcune garanzie per il rinnovo: un progetto ambizioso e un aumento dell’ingaggio

A quasi un anno dal suo arrivo all’AS Roma, Paulo Dybala si è subito ambientato nella Capitale. Il suo contributo alla squadra è stato fondamentale e finalmente ha potuto giocare con la continuità che gli mancava da un po’.

Nell’ultima partita contro la Sampdoria è andato in gol grazie ad un calcio di rigore e in tribuna era presente Antun, amico di famiglia e manager di Paulo. La presenza del procuratore a Roma ha suscitato preoccupazione nei tifosi giallorossi, in quanto nel contratto del giocatore è presente una clausola da 12 milioni di euro per un suo eventuale trasferimento all’estero. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione e sulla visita dell’agente di Dybala a Trigoria. Per restare alla Roma Dybala chiede delle garanzie, prime fra tutte la permanenza nel club di Mourinho. L’argentino vuole avere certezze che la Roma offra un progetto ambizioso, e naturalmente chiederà un aumento dell’ingaggio. Se si troverà un accordo, il prossimo passo sarà la stipula di un nuovo contratto per rimuovere la clausola.

Il quotidiano sportivo scrive:

“La permanenza di Mourinho sarà fondamentale per continuare a vedere Dybala a Trigoria, così come un progetto ambizioso e naturalmente un aumento dell’ingaggio. La Roma per eliminare la clausola dovrà discutere totalmente un nuovo contratto, quindi cifre diverse dai 4,5 milioni netti a stagione più bonus (ad arrivare a 6 totali) che la Joya percepisce attualmente. Le big spagnole e inglesi monitorano con attenzione la situazione di Dybala, la Roma non ha tempo da perdere”.

ilnapolista © riproduzione riservata