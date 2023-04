Bravo De Laurentiis: nel tendere la mano ai tifosi ha dimostrato buon senso (Gazzetta)

Ha capito che si devono ascoltare anche le ragioni degli altri. Chiaro che va salvaguardata la legalità, ma non si devono confondere i discorsi

La Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, fa i complimenti al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il buon senso dimostrato nel tendere una mano agli ultras in un momento tanto importante per la squadra.

In una telefonata con il tiktoker Ernesto Colella, De Laurentiis ha manifestato l’intenzione di «seppellire l’ascia di guerra» con i gruppi organizzati, perché è arrivato il momento che «i tifosi capiscano che devono venire allo stadio a fare il tifo». Non solo, nella stessa telefonata, De Laurentiis ha detto a Colella: «Oggi sarò al Ministero degli Interni e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione». E da quello che ieri pomeriggio ha reso noto l’Ansa, si pensa ad un incontro in Prefettura tra le istituzioni di polizia, il Napoli e alcuni rappresentati del tifo organizzato proprio per provare a “distendere gli animi e aprire un dialogo anche al fine di responsabilizzare la tifoseria” e di ascoltare le loro richieste rispetto ad esempio all’ingresso allo stadio di bandiere e simboli.

La mano tesa agli ultras da De Laurentiis, per la Gazzetta, è una mossa saggia, di buon senso. Vocalelli scrive che dopo l’appello di Spalletti nel post Milan-Napoli,

“De Laurentiis, e gli va dato atto, ha fatto di più. Non si è limitato a ricordare l’importanza del pubblico – d’altronde la letteratura è piena di questo – ma ha fatto un passo in avanti, tendendo la mano, di fronte alla prospettiva di ristabilire un rapporto ideale”.

In questo momento, con il Napoli che sta per vincere lo scudetto dopo 33 anni e una semifinale di Champions ancora abbordabile, l’appoggio del pubblico, per la squadra, è troppo importante. Occorre trovare un punto di incontro.

“Benissimo dunque ha fatto il presidente ad affrontare il discorso da più angolazioni. Perché non c’è dubbio che debba essere salvaguardata la legalità, isolando chi sbaglia, ma non si devono confondere superficialmente i discorsi”.

La Gazzetta punta il dito in particolare sul costo dei biglietti. Sarebbe giusto, scrive Vocalelli, concedere delle facilitazioni a chi, allo stadio, c’è sempre.

“Perché può essere giusto che venga richiesto un sacrificio particolare a chi vuole partecipare occasionalmente a un Evento, accomodandosi nei posti esclusivi. Ma a “quelli che ci sono sempre” bisognerebbe garantire la possibilità di potersi permettere un biglietto a prezzo ancora accessibile. Perché non è giusto ricordarsi di loro solamente in certe occasioni: quando c’è da fare quadrato”.

Ancora su De Laurentiis:

“Ed è per questo che va apprezzato il passo in avanti del presidente. Perché in certe occasioni, invece di continuare a rappresentare le proprie ragioni, occorre anche fermarsi ad ascoltare quelle degli altri. Permettendo a tutto l’ambiente di scrivere la sua bellissima storia”.

ilnapolista © riproduzione riservata