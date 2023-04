Berrettini ancora sfortunato, si ritira a Montecarlo per strappo agli addominali

Lo annuncia lui stesso su Instagram. Un peccato dopo il successo di ieri su Cerundolo. Il suo avversario, Rune, va direttamente ai quarti

La sfortuna perseguita Matteo Berrettini costretto al ritiro a Montecarlo per strappo di secondo grado agli addominali. È lui stesso a dare la notizia su Instagram. È un vero peccato perché l’italiano ha cominciato a dare segnali di ripresa e ieri ha battuto Cerundolo in tre set dopo aver perso il primo che conduceva per 5-0. Oggi avrebbe dovuto affrontare Rune che va direttamente ai quarti di finale.

