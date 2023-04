«Bad match, vergogna». Kovacs contestato in mixed zone dopo Milan-Napoli (VIDEO)

Nel video sui social si sentono distintamente delle persone che, con accento napoletano, accusano l’arbitro di aver diretto male l’incontro

All’indomani di Milan-Napoli di Champions League piovono critiche sull’arbitro Kovacs, colpevole per molti di aver gestito la partita di andata dei quarti di finale della massima competizione europea con un metro di giudizio non unanime per le due squadre. Kovacs ha chiuso la partita ammonendo due volte nel giro di pochi minuti Anguissa, per esempio e senza aver estratto il giallo per Leao che ha distrutto intenzionalmente una bandierina del calcio d’angolo frustrato per il mancato gol.

Sui social, oggi, circola il video di una contestazione a Kovacs andata in scena in mixed zone. Si sentono distintamente delle persone che, con accento napoletano, accusano l’arbitro di aver diretto male l’incontro. «Bad match», dicono. E anche «vergogna», richiamando l’attenzione di Rosetti, il designatore presente ieri a San Siro. Probabilmente giornalisti, dato che si era in un’area riservata a stampa e giocatori. Kovacs li guarda e passa oltre.

Comunque sarebbe cosa buona che in una zona mista o in sala stampa ci andassero solo giornalisti. Non tifosi#MilanNapoli pic.twitter.com/bJTo9ta7Ca — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 13, 2023

