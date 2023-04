Ancelotti: «Il Napoli ha fatto un salto di qualità cambiando ambiente e gerarchie nello spogliatoio»

A Dazn: «Il Napoli ci può stare come finalista di Champions, stanno facendo benissimo in stagione»

Al termine della gara giocata questa sera al Maradona tra il Napoli e il Milan e soprattuto in vista delle prossime sfide di Champions in cui le due formazioni si incontreranno a breve, Dazn ha mandato in onda uno stralcio dell’intervista fatta al tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Ancelotti, ex allenatore proprio del Napoli, potrebbe ritrovarli come avversari in finale di Champions se entrambe riuscissero a superare prima i quarti e poi le semifinali, una possibilità anche lontana, ma che Dazn prospetta riprendendo le dichiarazioni di Casillas

Casillas ha pronosticato Real Madrid-Napoli in finale di Champions?

«Sarebbe bello, perché vorrebbe dire che andiamo nuovamente in finale. Il Napoli ci può stare come finalista, stanno facendo benissimo in stagione»

Sulla stagione del Napoli

«Lo step lo ha fatto la società cambiando ambiente e gerarchie nello spogliatoio. Spalletti è tra i migliori a livello tattico e questo connubio ha reso possibile che il Napoli vincerà il campionato»

