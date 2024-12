Napoli: c’è interesse per Javi Guerra, centrocampista del Valencia (As)

Il Napoli cerca un “un centrocampista completo, di qualità e giovane”. La cifra di partenza si aggira sui 25 milioni

Napoli: c’è l’interesse per Javi Guerra, centrocampista del Valencia (As)

Il Napoli è interessato a Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Ventuno anni, 40 presenze e 4 gol, il suo profilo rispecchia le esigenze della società per sostituire Zielinski.

Lo scrive Mirko Calemme su As:

Dopo la prima stagione giocata da protagonista e con continuità al Valencia (con 40 presenze e quattro gol), le voci sul futuro di Javi Guerra cominciano a fare notizia. Il 21enne centrocampista ha dichiarato più volte di essere tranquillo e felice nella sua squadra, ma il club di fronte ad un’offerta importante, potrebbe prendere in considerazione il suo trasferimento in questo mercato. Il Napoli, che si appresta a vivere una rivoluzione con Antonio Conte alla guida , è uno dei club più interessati al suo profilo e ha già preso contatti per sondare la sua situazione.

I meridionali, che hanno perso Zielinski da svincolato, cercano un centrocampista completo, di qualità e giovane, e Gilet risponde benissimo alle caratteristiche. Il nome è sulla lista del nuovo ds Giovanni Manna e sarebbe perfetto per il progetto di Antonio Conte, che ha cominciato a parlare con la dirigenza degli obiettivi di questo mercato.

Napoli, la cifra di partenza per Guerra si aggira sui 25 milioni

La cifra di partenza di Guerra si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra accettabile per i Partenopei, che, pur non partecipando alla prossima Champions League, si aspettano di incassare circa 100 milioni con il trasferimento di Osimhen (mentre, nonostante le offerte, al momento rifiutano l’idea di sbarazzarsi di Kvaratskhelia).

