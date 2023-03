Tottenham, c’è anche Spalletti sul taccuino di Paratici per il dopo Conte (The Athletic)

Secondo fonti di The Athletic, il Tottenham è deciso a cambiare allenatore alla fine di questa stagione. La permanenza di Conte sulla panchina degli inglesi, dopo l’eliminazione in Champions contro il Milan, è decisamente in bilico. Lo è già da un po’ di tempo per volere di entrambe le parti.

Ieri sera però la prestazione messa in campo da Kane e compagni ha deluso tutti. Scrive The Athletic:

“Il presidente Daniel Levy ha incaricato Fabio Paratici, il suo amministratore delegato, di fare un elenco di possibili sostituti per il ruolo di allenatore quando Conte lascerà, che ora come ora sembra inevitabile. Al vertice della lista ci sarà probabilmente Luis Enrique, l’ex tecnico del Barcellona e della Spagna, che Paratici ammira da tempo.”

Ne sono passati di allenatori sulla panchina degli Spurs, e altrettanti sono stati vicini alla firma con il club. Alla fine è arrivato Conte che ieri sera “ha rimediato una brutta figura dopo l’eliminazione degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì sera contro il Milan, e ha persino ammesso in un’intervista a un’emittente italiana che gli Spurs potrebbero sbarazzarsi di lui prima della fine della stagione.”

L’altro problema che affligge il Tottenham è la classifica di Premier. Se sabato dovesse perdere contro il Nottingham e il Liverpool dovesse vincere, i Reds potrebbero soffiare il 4° posto a Conte. La società guarda già oltre il tecnico leccese.

“Levy vuole che Paratici si occupi della ricerca del sostituto di Conte. In cima alla lista di Paratici c’è probabilmente Luis Enrique. Nella lista è probabile che ci sia anche Oliver Glasner, l’austriaco che vinse l’ Europa League 2021-22 con l’Eintracht Frankfurt. Paratici è anche un grande ammiratore del lavoro di Ruben Amorim, e di Luciano Spalletti, che è sul punto di guidare il Napoli alla sua prima Serie A titolo in 33 anni.”

Per l’allenatore del Napoli sarebbe una soddisfazione e anche una rivincita. Il tecnico di Certaldo non ha mai digerito il trattamento ricevuto dall’Inter che con lui ha vissuto due anni di restrizioni economiche e poi con l’arrivo di Conte si è indebitato fino a vincere sì il campionato ma anche a ritrovarsi in difficile condizioni economiche. Non ha mancato di farlo notare ultimamente con qualche frecciata che sembrava lanciata proprio in quella direzione: «Non sono di quegli allenatori che pur di vincere l’anno dopo si fallisce».

🚨Fabio Paratici’s managerial shortlist is also likely to include Oliver Glasner [along with Enrique].

🧩Paratici is also a big admirer of the work of Ruben Amorim and Luciano Spalletti.

👨🏻‍💻[@JackPittBrooke via @TheAthleticFC]#THFC | #COYS pic.twitter.com/qmbqSvVXeA

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) March 9, 2023