“I tifosi verseranno poche lacrime per l’addio di Conte, soffriranno più per quello di Kane” (Telegraph)

La sconfitta di ieri del Tottenham contro il Milan influirà moltissimo sui piani del suo capitano Harry Kane. L’attaccante inglese, nonostante abbia battuto il record di Jimmy Greaves, potrebbe partire la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, se il Tottenham non dovesse centrare la qualificazione in Champions potrebbe rinunciare al suo capitano:

“Senza la Champions League come può il Tottenham convincere uno dei migliori attaccanti del mondo a rimanere? Quando la squadra fa fatica il suo volto è colmo di delusione. Sembra un bambino innocente pieno di speranza, può pretendere più di tutto questo”.

Si precisa, però, come anche Kane non sia esente da colpe nella partita di ieri contro il Milan. Zero tiri in porta e zero dribbling con la difesa rossonera che lo ha arginato a dovere nel doppio confronto. Tutto va storto al Tottenham:

“L’Arsenal in testa al campionato è già dura da digerire, ma le tattiche del Chelsea contro il Borussia Dortmund hanno fornito un modello su come affrontare le partite in Champions League”.

In Inghilterra colpevolizzano anche l’espulsione di Romero:

“Dov’era il grande assedio che doveva esserci? Un cartellino rosso sconsiderato per Cristian Romero era tutto quello che sono riusciti a gestire”.

Il Tottenham deve prepararsi a gestire già da ora gli addii di Conte e Kane. Per quanto riguarda il tecnico italiano ci saranno pochi rimpianti a differenza di Kane, considerato un idolo dai tifosi della squadra londinese:

“Ora diversi mesi di anticipo, il Tottenham si prepara per due grandi addii. Poche lacrime saranno versate per Antonio Conte e il suo calcio spesso duro. Dare l’addio a Kane sarebbe diverso, sarebbe una tragica separazione con i tifosi che lo considerano uno di loro. I tifosi potrebbero aver visto ieri la sua ultima partita con il Tottenham in questa competizione”.

