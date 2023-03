The Athletic elogia l’intelligenza calcistica di Osimhen

The Athletic prende ad esempio i gol contro Sassuolo, Roma e Monza. I movimenti senza palla, le doti fisiche e il posizionamento ne fanno l’attaccante perfetto.

In Inghilterra si sono innamorati di Victor Osimhen e questo si sapeva già. Il livello e il senso di quest’amore platonico e non corrisposto lo chiarisce il The Athletic che dell’attaccante fa una minuziosa analisi.

Osimhen sta trascinando il Napoli verso l’obiettivo principale. A 24 anni, sta segnando gol da ogni posizione possibile e con qualsiasi parte del corpo lecita. Sono già 19 i centri per lui quest’anno e basta la semplicità di questo dato per capire le attenzione del Manchester United di Ten Hag.

Ma l’Athletic va più a fondo:

“Il gol dell’attaccante in trasferta contro il Sassuolo il 17 febbraio illustra uno dei suoi più grandi pregi, ovvero le sue corse senza palla dietro la difesa. Le corse di Osimhen verso destra o verso sinistra forniscono sia uno sbocco per il gioco del Napoli che una minaccia offensiva.” Ne sa qualcosa Dionisi che ha subito gol proprio sul lancio di Rrahmani per Osimhen scappato alle spalle del centrale di difesa.

Ma non solo:

“Non si tratta solo dei suoi attributi fisici, però. Osimhen si posiziona costantemente sul lato cieco dei difensori mentre scatta con i tempi giusti. Contro la Roma il 23 ottobre, tiene una piccola distanza fra se e Chris Smalling mentre il Napoli costruisce l’azione alla sua destra. Di Lorenzo passa il pallone a Politano e prima che l’esterno la giochi di prima con un tocco sopra la difesa della Roma, Osimhen fa la sua mossa alle spalle del difensore inglese. In questo modo, mentre il passaggio viaggia in aria, Smalling non può vedere contemporaneamente dove sia la palla e il suo uomo.” E in questo modo arriva il gol di Osimhen.

L’ultimo esempio di straordinaria intelligenza calcistica? Il gol contro il Monza. Ad uscire malconcio dal confronto è Andrea Ranocchia:

“Osimhen è inizialmente posizionato sul lato cieco di Andrea Ranocchia mentre Anguissa combina con Kvaratskhelia a centrocampo. Anguissa porta avanti la palla, Ranocchia cambia orientamento del corpo per avere sotto controllo palla e Osimhen ma l’attaccante scatta verso il lato opposto per mettersi dalla parte cieca del difensore. In questo modo Ranocchia può vedere solo il pallone. Anguissa serve il pallone a Osimhen e Ranocchia non fa più in tempo a reagire. Osimhen gli ha preso il tempo per superarlo e segnare un altro gol.”

Anche in area il nigeriano è devastante. Di solito si mette sul secondo palo, sempre dove i difensori non possono vederlo perché devono tenere sotto controllo il viaggio del pallone. Le sue doti fisiche poi fanno il resto.

