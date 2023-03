Sarri: «La vittoria di Napoli è un pericolo. Dopo il Milan non abbiamo vinto per 4 partite»

In conferenza stampa: «Il trattamento di Mourinho? Per la carriera. Lui ha detto che la Conference l’anno scorso era più difficile, è una sua opinione ma non condivido»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di Europa League contro l’Az Alkmaar in programma domani sera alle 18.45 all’Olimpico di Roma. Di seguito le parole dell’allenatore riportate da Tuttomercatoweb.

La Lazio ha vinto contro tutte le prime sei del campionato. Quella col Napoli da ancora più carica?

«La vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Milan siamo andati in appagamento motivazione e non abbiamo vinto per 4 partite. Vediamo se riusciamo a gestire questo risultato in modo diverso. L’apporto difensivo di tutta la squadra è superiore, la crescita è di tutta la squadra non dei singoli difensori».

La notizia di poche ore fa è il nuovo infortunio di Immobile. Sulla sua condizione:

«Non so tanto, ho parlato col dottore per telefono. C’è un problema muscolare, non di grave entità, dopo parleremo dei tempi di recupero».

Sarri si ritrova già in clima derby dopo le parole di Mourinho secondo cui la Conference l’anno scorso era più difficile:

«È una sua opinione personale che rispetto ma non condivido».

Sull’Az Alkmaar:

«Stanno facendo un campionato di altissimo livello. Se l’Ajax ritieni un avversario di blasone e con l’AZ no. Ma sono a un solo punto di distanza. Hanno punte di qualità dal punto di vista tecnico, sono problematiche mentali ma anche tecniche».

Su Cancellieri in attacco e Felipe Anderson titolare, Sarri dichiara:

«Cancellieri in allenamento prova sia da attaccante che da esterno. Felipe in questo momento non può essere stanco, non abbiamo altre soluzioni».

Sarri viene punzecchiato sulla squalifica sospesa a Mourinho. L’anno scorso al tecnico biancoceleste successe la stessa cosa:

«Con due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano vicini. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Il trattamento di Mourinho? Per la carriera»

Su Casale:

«Ha fatto degli accertamenti strumentali, sembra che siano negativi. Ha una grande contusione sulla rotula, ma il ginocchio è solido e oggi dall’allenamento si capirà se potrà giocare o no».

Cambi per domani?

«Domani sarà la 15esima partita in 61 giorni. Sapevamo che il Mondiale sarebbe stata una tragedia. Vediamo in quanti domani saranno in grado di giocare. Le programmazioni ti possono saltare per aria con squalifiche e infortuni. La differenza con l’Olanda non è tanta, penso che siano equivalenti alle nostre».

L’ultima battuta di Sarri è sul calcio olandese:

«Hanno squadre con buona tecnica, attaccanti esterni di buon livello. L’unica cosa che non mi piace del calcio olandese è la tifoseria del Feyenoord».

