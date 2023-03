Retegui: «Mi sarebbe piaciuto che fosse stato un esordio con vittoria»

Grande serata di Mateo Retegui: debutto azzurro con gol, con tre soli allenamenti nelle gambe. Insomma, c’è di che essere ottimisti per il futuro. Aveva una responsabilità leggera, Mateo: restituire il gol smarrito a un attacco depresso da mesi e non deludere il commissario tecnico che si è appena speso in un paragone piuttosto impegnativo con il “primo Batistuta”. C’è riuscito, ma nonostante il suo impegno l’Italia ha perso contro l’Inghilterra e Mateo Retegui ha parlato così ai microfoni di Rai Sport

«Sono triste per la sconfitta, ma molto contento per aver esordito con la maglia di questo Paese. Per la mia famiglia e per me è un orgoglio rappresentare questi colori. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato un esordio con vittoria, ma dobbiamo lavorare per correggere gli errori e vincere la prossima»