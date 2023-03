Pioli allestisce il Milan per il Napoli: difesa a quattro e centrocampo irrobustito (Gazzetta)

Theo potrà accentrarsi e costruire, mentre Tonali e Krunic occuperanno la trequarti. Al Maradona servirà la partita perfetta

Domenica il Napoli sarà impegnato con il Milan, che poi affronterà nuovamente tra una quindicina di giorni nei quarti di Champions League. Per Pioli occorrerà una partita perfetta per battere questo Napoli in campionato. Solo due i passi falsi della squadra di Spalletti, finora: Inter e Lazio, uniche due sconfitte in stagione in Serie A.

L’anno scorso proprio dalla vittoria contro il Napoli 1-0 il Milan iniziò la sua cavalcata verso lo scudetto: dopo quella partita, ricorda la Gazzetta dello Sport, la squadra di Pioli fu capace di vincere 8 dei restanti match, subendo soltanto 2 gol. Oggi i rapporti di forza tra le due squadre sono drasticamente cambiati e, a dividerle, ci sono 23 punti.

“Mai come stavolta, per rispettare la tradizione, Pioli dovrà progettare un Milan perfetto: serve un’impresa”.

L’anno scorso Pioli incartò Spalletti con un 4-1-4-1 che forse potrebbe rispolverare in versione aggiornata domenica, scrive la rosea.

“Pioli incartò Spalletti con un 4-1-4-1 in cui uno dei tre mediani si alzava sulla linea dei trequartisti. Domenica potremmo rivedere una versione aggiornata di quel Milan: difesa di nuovo a 4 e centrocampo irrobustito da Krunic insieme a Tonali e Bennacer. È la vita per ritrovare imprevedibilità senza perdere solidità: Leao largo ricomporrebbe la catena mancina con Theo (sempre pronto a deviare verso il centro e costruire) mentre due centrocampisti si vestirebbero da incursori grazie agli inserimenti”.

ilnapolista © riproduzione riservata