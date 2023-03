Ostigard: «Stare in panchina non mi piace, ma spero di giocare di più nella seconda parte del campionato»

A VG Sporten: «Ho sempre detto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti»

Il difensore norvegese del Napoli, Ostigard ha rilasciato una lunga intervista al portale norvegese VG Sporten:

Stai giocando poco

«Lo so, a nessuno fa piacere restare seduto in panchina, ma cerco di dare sempre il massimo. Sia in allenamento che quando ne ho la possibilità . Ho sempre detto che voglio giocare le partite, e ovviamente a volte è dura. Ma bisogna anche tenere alto il morale, e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League »

Come pensi che sarà il futuro?

«Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare. Ma ho ancora fiducia di potermi adattare correttamente qui, e questo è qualcosa che ovviamente voglio provare. Poi vedremo dopo questa stagione come andrà a finire, e se ci saranno state più partite giocate o meno di quelle in cui confidavo nell’ultima parte della stagione. Sento comunque di aver dato già qualcosa di importante nelle partite in cui ho giocato. E almeno è una sensazione buona sapere di aver giocato delle belle partite piuttosto che sentire di non essere stato in grado di tenere il passo»

A fine marzo la Norvegia affronterà in trasferta Spagna e Georgia nelle qualificazioni agli Europei del 2024.

«Mi sento in buona forma fisica e credo di essere pronto per giocare le partite »

