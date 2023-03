Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani. Curve a 40 euro

I tagliandi potranno essere acquistati dalle 15. A differenza della gara contro la Lazio, stavolta la vendita sarà libera sin dal primo giorno

Da domani alle ore 15 partirà la vendita per i biglietti di Napoli-Atalanta gara in programma il prossimo 11 marzo alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. A differenza di quanto accaduto per la gara contro la Lazio, questa volta la vendita sarà libera sin dal primo giorno. Unica eccezione riguarda la vendita online che sarà disponibile solo per coloro che hanno la ‘Fidelity Card’. La Ssc Napoli ricorda che la trasferta è vietata per i residenti nella provincia di Bergamo. Di seguito il listino dei biglietti per la partita tra Napoli e Atalanta:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00.

🎫 #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00.https://t.co/8iOAvuSulC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 2, 2023

