Napoli-Lazio, Patric in forse. Sarri recupera Romagnoli

Il difensore della Lazio ha una sindrome influenzale, ma potrebbe essere la stessa gastroenterite che ha messo ko Milinkovic e Zaccagni. Casale squalificato

Contro il Napoli, Maurizio Sarri non avrà a disposizione, nella sua Lazio, Casale, squalificato. Il tecnico recupera invece Romagnoli. Mentre Patric è in forse. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il difensore della Lazio è alle prese con una sindrome influenzale, come dicono a Formello, ma resta da capire se non si tratti della gastroenterite che la settimana scorsa ha messo ko Milinkovic e Zaccagni. Se dovesse recuperare, Sarri lo schiererebbe accanto a Romagnoli. Altrimenti, forse, toccherà a Gila.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Tornerà Romagnoli, fermo per una lesione muscolare riportata contro l’Atalanta (11 febbraio), ancora a corto di allenamenti, in panchina con la Samp, quando Sarri non è riuscito a inserirlo nel finale per favorirne il rodaggio. E chissà se giocherà Gila, mai titolare in Serie A. Ieri Patric, designato per la sostituzione di Casale, non si è allenato. Febbre. Sindrome influenzale, dicono a Formello, facendo trapelare possibilità di recupero. Il dubbio resta. Sarebbe già tanto non si trattasse della gastroenterite che la scorsa settimana ha fatto fuori Milinkovic e Zaccagni. Qualora recuperasse, Sarri lo sistemerebbe accanto a Romagnoli. Coppia più collaudata, titolare anche all’andata di fronte a Osimhen. Marusic e Hysaj (più di Lazzari) i probabili terzini. Poi toccherà a tutta la Lazio proteggere la linea arretrata e magari a Provedel di superarsi. Il conto dice 13 clean sheet, il record in Serie A è suo”.

