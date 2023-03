Mourinho fa il gesto delle manette sui social dopo la squalifica

Il gesto di incrociare le mani ricorda il famoso desto di Inter-Sampodoria del 2010. La foto arriva dopo la conferma della squalifica che gli farà saltare il derby con la Lazio

Le grandi doti comunicative di José Mourinho sono note in tutte il mondo. Dopo la conferma della squalifica di due giornate da parte della Corte sportiva d’appello, che ha rigettato il ricorso della Roma, l’allenatore manda un messaggio nemmeno tanto velato sul suo profilo di Instagram. Il portoghese si fa infatti fotografare con le mani incrociate, come a mimare le manette, e per edulcorare il messaggio ringrazia i suoi sponsor.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

La foto evoca subito ricordi dei tempi dell’Inter quando il 20 gennaio del 2010 durante la partita casalinga con la Sampdoria l’arbitro Tagliavento esibì il rosso prima a Samuel e poi a Cordoba e Mourinho in segno di protesta fece il gesto delle manette. Ora il messaggio sembra essere velato. Il ringraziamento agli sponsor potrebbe solo un pretesto, ma magari non lo è. La cosa che fa pensare alla protesta sicuramente è il tempismo. Con la conferma della squalifica di due giornate di oggi, il dubbio resta. Il portoghese salterà la gara in casa con il Sassuolo ma soprattutto il derby con la Lazio, scontro diretto per l’accesso alla prossima Champions League. La vera e propria replica di Mourinho non la si potrà ascoltare in quanto la Roma ha deciso che rimarrà in silenzio stampa per le prossime due giornate a sostegno del tecnico. In merito alla possibile squalifica nel post partita con la Juventus non si era sbilanciato sperando in un annullamento, ma ora il gesto potrebbe valere più di mille parole.

La Roma è furiosa per la conferma delle due giornate di squalifica. Soprattutto dopo il deferimento dell’arbitro Serra, quarto uomo in Cremonese-Roma.

ilnapolista © riproduzione riservata