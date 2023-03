Manchester United, lo sceicco Al-Thani alza l’offerta a 6 miliardi

Il Guardian scrive di una seconda offerta fatta dallo sceicco qatariota che raggiungerebbe le richieste dei Glazers. I qatarioti sono fiduciosi

A Manchester è stata una settimana tutto sommato tranquilla. Le trattative per la vendite dello United da parte dell’attuale proprietà, i fratelli Glazers, si sono fermate. Diversi commentatori avevano instillato il dubbio che i Glazers non volessero più vendere il club. Oggi però lo sceicco Al-Thani è tornato alla carica alzando non di poco l’offerta inziale per le quote di maggioranza del club.

Lo scrive anche il Guardian:

“Lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani ha fatto una seconda offerta per l’acquisto del Manchester United. Il presidente della Qatar Islamic Bank – che è anche figlio di un ex primo ministro del Qatar – ha presentato la sua seconda offerta nella tarda serata di venerdì. Una fonte vicina all’offerta afferma che i qatarioti rimangono fiduciosi di completare l’acquisizione all’Old Trafford nonostante l’interesse rivale di Sir Jim Ratcliffe e dell’uomo d’affari finlandese Thomas Zilliacus“.

Secondo il Guardian ci sono otto potenziali investitori, fra cui anche il fondo Elliott, pronti dare nuova liquidità allo United. Le prime offerte si aggiravano intorno a 4,5 miliardi di sterline. Ma il rilancio di Al-Thani delle ultime ore porterebbe l’offerta a 6 miliardi di sterline, poco meno di 7 miliardi di euro.

Se l’offerta dovesse essere confermata sarebbe molto difficile per i Glazer dire di no. Inoltre 6 miliardi di sterline era il prezzo fissate dall’attuale proprietà. In altre parole, anche lo United potrebbe diventare di proprietà di uno sceicco qatariota.

