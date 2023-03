L’Uefa valuta di escludere la Bielorussia da tutte le sue competizioni

Ceferin ha scritto ai membri del Parlamento europeo: «È nostra intenzione discutere la situazione della Bielorussia nella prossima riunione del comitato esecutivo»

La Bielorussia accederà alle qualificazioni per Euro 2024 questo sabato nella prima partita del girone contro la Svizzera. La sua apparizione nella competizione non poteva che essere controversa poiché, secondo il canale televisivo pubblico tedesco Ard, la Uefa esaminerà una possibile esclusione della Nazionale bielorussa durante il suo prossimo comitato esecutivo in programma il prossimo 4 aprile. L’Equipe scrive che la Germania aveva già chiesto l’esclusione della Bielorussia nel settembre 2022. La Russia è già stata esclusa dalle competizioni Uefa in seguito alla guerra in Ucraina tanto da riflettere se aggregarsi alla federazione asiatica. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha inviato una lettera datata venerdì a 100 membri del Parlamento europeo:

«È da tempo intenzione della Uefa discutere la situazione in Bielorussia nella prossima riunione del nostro comitato esecutivo».

