L’annuncio della Navratilova: «Sono libera dal cancro, è stata la mia sfida più difficile»

L’annuncio in un’intervista a Piers Morgan. A gennaio le erano stati diagnosticati due tumori, a gola e seno

Martina Navratilova ha rivelato di essere guarita dal cancro. I tumori che le erano stati diagnosticati a gennaio, alla gola e al seno, sono in remissione. La tennista, 66enne, lo ha rivelato in un’intervista a Piers Morgan su TalkTV, che sarà trasmessa oggi. Le sue parole:

«Sono libera dal cancro, dovrei essere a posto».

Navratilova è stata sottoposta a più cicli di radioterapia per un periodo di due settimane. Ha dovuto posticipare i piani per adottare un bambino con sua moglie, Julia Lemigova, quando le è stato diagnosticato il cancro.

«Sono stata nel panico totale per tre giorni pensando che forse non sarei arrivata al prossimo Natale. Mi è venuta in mente la lista di tutte le cose che volevo fare e forse può sembrare superficiale ma era una cosa del tipo: ok, quale macchina voglio davvero guidare se vivo un altro anno?».

La Navratilova ha raccontato lo stato di prostrazione mentale che ha subito a causa della malattia ed ha aggiunto che vincere il cancro è stata «sicuramente la cosa più difficile che abbia mai fatto».

«Questa è stata la parte difficile perché la prima settimana ho fatto sia chemio che radiazioni allo stesso tempo. Ho iniziato a sentirmi uno schifo. Dopo la terza settimana avevo la bocca dolorante e la gola ha iniziato a chiudersi. Avevo tutto gonfio e le cure rendono strana la tua saliva. Non assaggi le cose nel modo giusto. La chemio fa la stessa cosa alla gola, ma poi la rende secca. Quindi, sei colpito da tutti i lati e non pensi che i medici facciano un ottimo lavoro nel dirti come la merda colpirà il tumore».

